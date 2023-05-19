徐靜蕾生一女? 被爆「孩的爸就那位」 經紀公司回應了

徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

大陸才女徐靜蕾和金曲歌王黃立行戀愛13年，日前被有個女兒在美國。有陸媒日前爆料直播，提到聽說徐靜蕾在美國有小孩了，還是一個女兒，「孩子的父親大家都知道是誰吧？」讓徐靜蕾工作室火速回應。她所屬「鮮花盛開影業」發文駁斥，並表示「請大家不造謠、不信謠、不傳謠。」

徐靜蕾2010年執導「杜拉拉升職記」，也和演出的金曲歌王黃立行迸出愛情火花，交往至今13年。兩人緋聞 雖甚囂塵上，卻始終未正面承認戀情。黃立行幾乎神隱了，不再發行專輯，鮮少拍片，甚至沒有官方臉書 、微博、IG帳號，從不對外曬恩愛。

徐靜蕾和黃立行雖有共識不婚，但2019年曾傳出密婚，徐靜蕾即時否認。

雖然不婚，但今年已經49歲的徐靜蕾也曾透露，並沒有放棄當母親，多年前已去美國凍卵，希望提前準備好後悔藥。日前有八卦 媒體爆料稱「徐靜蕾在美國疑似有孩子了，應該是個女兒」引發熱議，對此，徐靜蕾經紀公司發文否認此事。

去年徐靜蕾在美國時，被不少網友野生捕獲，只見她看起來腰圍粗了不少，被猜測是做人成功，但當時沒回應。網友則紛紛表示祝福：「女神終於要當媽媽了！如果是真的就太棒啦！」

今年3月她在IG曬照，坐在車上的她抱了一隻小狗遮肚子，又遭認為是身材已恢復。近期，她分享打高爾夫球影片，清晰可聽見黃立行的聲音大讚：「Nice」，接著其他人也喊「好球」，有網友留言問，「女神，Nice shot啦啦隊裡是不是有我小時候的男神Stanley」，而徐靜蕾以兩個紅色愛心回應，看來間接證實黃立行也在場，兩人情誼仍深。