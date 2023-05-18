劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

「神仙姐姐」劉亦菲 一直被詬病容易發胖、身材不好，日前她現身威尼斯參寶格麗珠寶發表晚宴，穿一襲「死亡芭比粉」禮裙現身，卻打了無數黑粉的臉。

蓋飯娛樂報導，一位網友曬出劉亦菲身穿禮服的手機 「直拍」，沒有濾鏡和調色，死亡芭比粉在下雨的道路上格外醒目，明明是一眼「醜」的顏色，劉亦菲卻完美駕馭；只見她信步走來，身高本就有170公分的她，穿上高跟鞋，宛如女神降臨，舉手投足都散發著從容、自信的氣質，多肉身材更有了一些古希臘雕塑 的美感。

報導指出，網友們也是紛紛留言讚歎，劉亦菲太美了，「連這個顏色的裙子也能駕馭」、「她是怎麼做到又瘦又有肉的」。事實上，劉亦菲從出道起，就以驚人的美顏獲得「神仙」稱號。

同時，她的顏值也遭受著巨大的爭議，有人認為，在娛樂圈的一眾美女中，劉亦菲並不出彩，甚至有些人一直get不到劉亦菲的美。

據報導，在流行直角肩的時候，劉亦菲一組頒獎典禮的照片，被吐槽膀大腰圓，塊頭大，她笑起來時會露牙齦，也是眾多黑粉吐槽的重點之一，但也正是這些小細節，鑄造了劉亦菲真實又獨特的美。