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周董香江巡演 3寶媽喊話要他生第4胎

記者林士傑／綜合報導
周杰倫在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。（圖：杰威爾音樂提供）

台灣天王周杰倫（周董）日前在香港中環海濱活動空間展開7場「嘉年華」世界巡演，搶票失敗的粉絲擠爆場外，甚至有人包下遊艇在維多利亞港邊同歡，包含王俊凱、胡楓、容祖兒、甄子丹、蔡卓妍（阿Sa）、鄧紫棋等眾星前往朝聖，與所有觀眾一起加入點歌環節，並且驚喜合唱，等於場場都有大彩蛋。

最終場適逢母親節，有歌迷點了「聽媽媽的話」，周杰倫獻唱送給天下所有母親，而曾被喻為音樂神童的小提琴家陳銳拿過國際冠軍，現身擔任最後兩場嘉賓，搭檔周杰倫分別以小提琴、鋼琴合奏「最偉大的作品」，並巧妙銜接古典名曲「Czardas」，周杰倫說：「很謝謝陳銳在這首歌裡把古典音樂與流行音樂結合在一起。」陳銳謙虛回應：「其實這部分是你最會的。」

7天的點歌環節各有難忘時刻，有位擁有3個寶貝小孩的媽媽向周杰倫催生，喊話：「這是我們第一次看你的演唱會，因為這些年我一直在懷孕生孩子。我要追上你的步伐，如果哪天你生了老四，那我必須！」並請穿著印有全家福T恤的老公秀出上面的「幸福有你」字樣，氣氛溫馨。

鄧紫棋點歌時自爆14歲寄作品到周杰倫公司，結果石沉大海，雙方合唱了「黑色毛衣」；當過周杰倫演唱會嘉賓的甄子丹則替資深演員胡楓點了「千里之外」，周杰倫在IG發文提醒歌迷：「不要我走了，歌就忘了聽喔。」

胡楓(左一)跟甄子丹(左二)朝聖周杰倫演唱會。（圖：杰威爾音樂提供）
胡楓(左一)跟甄子丹(左二)朝聖周杰倫演唱會。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫 鄧紫棋 甄子丹

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