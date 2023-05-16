劉德華「慢慢」寫父愛 感動久石讓

劉德華很開心能跟久石讓合作。（圖：台灣映藝提供）

港星劉德華（華仔）與日本 音樂大師久石讓破天荒合作，攜手創作電影 「川流不“熄”」宣傳歌曲「慢慢」，劉德華透露久石讓十分嚴格，甚至自己並非一定是久石讓的首選演唱者，很開心這次如願攜手創下音樂里程碑。

劉德華獲知久石讓負責「川流不“熄”」配樂時很是興奮，雖未參與演出，但被旋律深深感動，於是自告奮勇提出合作邀約，「當久石讓老師寫好旋律後，就說要我先填好詞讓他過目，他當時指出未必一定給我唱。我特別用心創作『慢慢』這首歌詞，裡面很能表達出父子幾代之間的感情，因為每個父母都有爸爸、媽媽，他們有了孩子後才能了解自己父母的感受。」

劉德華表示如同自己也從孩子轉變為父母之後，才能明白當父母照顧小孩的酸甜苦辣，後來久石讓看完歌詞後點頭合作，劉德華開心表示：「這次只是隔空合作，我很期待未來能與久石讓老師見面，因為我相信一定能從藝術家身上找到值得學習的地方。我覺得若一個人能讓身邊的人加以學習，就是位很好的人生導師。」