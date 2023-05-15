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遺傳媽媽王菲？ 竇靖童溫柔嗓音上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
竇靖童的歌聲被指遺傳了媽媽王菲。（取材自微博）
竇靖童的歌聲被指遺傳了媽媽王菲。（取材自微博）

26歲王菲女兒竇靖童遺傳媽媽的靚聲，入行發展多年已做出一點成績，日前參與大陸歌唱節目「聲生不息寶島季」，與實力派歌手莫文蔚合唱孫燕姿的經典作品「天黑黑」，竇靖童歌聲清柔如水，與莫文蔚響亮有勁出奇地配合，在場的張杰說：「這是一首會讓人哽咽的歌。」連主持何炅都聽到忍不住落淚。

香港01報導，竇靖童當天一改昔日野性造型，將長髮束起表現出溫婉柔情一面，下巴紋身直線遮蓋後，無論輪廓和神韻都極像媽媽王菲，加上天賦的靚聲，幾乎連發音方式都跟王菲一模一樣，網友紛紛留言指見到竇靖童便想起王菲：「這是我對阿菲的想念」、「王菲太懶了，練了個小號上線，自己在家裡躺平。」

竇靖童和莫文蔚的合唱一度登上網上熱搜，被讚唱出另一番動聽的味道。竇靖童表現自然又不失個人風格，表演片段在微博上掀起討論。

ETtoday報導，此演唱片段在網路上公開後，掀起不少網友討論，紛紛留言大讚：「讓人感慨基因的神奇力量」、「就是王菲啊啊啊啊」、「那個嗓音像了9分，斷句和處理歌詞又不像又像」，用如母親的音色唱出自己的風格，令許多人驚豔，同時也更加期待她未來的音樂作品。

王菲 香港 微博

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