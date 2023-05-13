Angelababy腰圍暴瘦11.5公分 網喊停止製造焦慮

Angelababy在紐約出席活動。(取材自微博)

Angelababy （楊穎）與黃曉明 結束婚姻後，近日頻上新聞，她出道多年優雅美麗形象深植人心，更充滿時尚高品味，最近前往紐約出席活動，以一身粉色花朵紗裙現身，氣質優雅。不過設計總監驚爆Angelababy腰圍整整縮小了「11.5公分」，纖細的身材曲線讓設計師全部看傻。

設計總監在自己的社群 平台透露全部的製作過程，提到該禮服是以Angelababy的身型訂做的，不過為了完美呈現禮服，團隊在活動前一天再次測量了Angelababy的腰圍，沒想到竟縮小了11.5公分，讓設計團隊只好趕緊修改，「Baby的模特身材讓我們工作室驚到了。」

網友們則紛紛表示，「為什麼要宣揚有多瘦，為什麼總是給女生各種焦慮，為什麼男生什麼樣子都沒有人說」、「瘦就是一切嗎」、「停止製造焦慮吧」。不過也有人認為明星職業需求就必須要瘦，「女明星瘦關普通人啥事？焦慮不到我」、「自己自律不影響我們普通人吃吃喝喝，胖瘦都是自己的，開心就好」。