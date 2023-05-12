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穿少女感滿滿短裙 40歲陳意涵「浪姐」賣萌惹質疑

娛樂新聞組／綜合報導
40歲的陳意涵身穿少女感滿滿的短裙，網友褒貶不一。(取材自微博)
40歲的陳意涵身穿少女感滿滿的短裙，網友褒貶不一。(取材自微博)

大陸明星選秀節目「乘風2023」近期開播，有多位台灣女星參加，其中包括Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、陳意涵、A-Lin（黃麗玲）和徐懷鈺等人。官方近期在YouTube頻道發布參賽者的初舞台影片，可看到陳意涵身穿少女感滿滿的短裙，甜唱經典台語歌曲「望春風」，完全看不出來已經40歲，畫面曝光後，網友的反應卻十分兩極。另一名女星劉雅瑟則遭網友惡評「四季最油」，她則幽默回應，那太好了。

香港01報導，在「乘風2023」初登場的舞台上，陳意涵身穿露肩短洋裝，頭上綁著兩個紅色的大蝴蝶結表演台灣民謠「望春風」，看起來十分甜美可愛。此外，她將「望春風」重新編曲，甜美聲線配上輕快的舞步，為觀眾帶來截然不同的體驗。

影片發布4天便吸引11萬的觀看數，網友對於陳意涵的表演看法兩極，有人大讚她的演出：「太喜歡她這個舞台了，有少女的調皮可愛，又有成熟女性的從容淡定」、「太可愛了！唱得很好聽呀！」。但也有網友笑說，「最尷尬最搞笑的表演，第一名就是她了」、「有啦盡力了，不要再逼她了」。

另外，節目中，劉雅瑟以中性風格示人，初舞台演唱「繼續·給15歲的自己」，首次公演更選擇了周杰倫的「龍拳」，令觀眾倍感期待。

但劉雅瑟在微博曬出六張紅色露背裙靚相，並tag賈靜雯配文道：「姐姐，我不僅僅是只有帥的。哈哈哈」，想不到竟有網友留言：「四季浪姐100多位姐姐中最油的沒有之一。」而劉雅瑟回應：「確定是之最？那太好了呢~~」即刻引起網友熱議，不少網友都相當支持劉雅瑟。

劉雅瑟身穿全白西裝加上利落短髮，率性十足。(取材自微博)
劉雅瑟身穿全白西裝加上利落短髮，率性十足。(取材自微博)

香港 周杰倫 微博

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