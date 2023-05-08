「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

藏族導演萬瑪才旦去世，享年53歲。（取材自微博）

據新浪娛樂報導，著名藏族導演 萬瑪才旦去世，享年53歲。萬瑪才旦被業界譽為中國百年影史藏族母語電影 的開創者。

據報導，萬瑪才旦在藏區拍片，似突然發生高原肺氣腫，送醫搶救無效。

萬瑪才旦供職單位中國美術學院發布訃告：「中國著名藏族導演、編劇、作家，中國美術學院電影學院教授萬瑪才旦，因突發急病醫治無效，於5月8日凌晨在西藏逝世。因事發突然，本校將協同萬瑪才旦先生家人處理後續事宜，有關信息將及時公告。」

萬瑪才旦的代表作有「撞死了一隻羊」、「塔洛」、「老狗」、「回南天」、「靜靜的嘛呢石」等。由萬瑪才旦編劇、導演，黃軒主演的電影「陌生人」3月底宣布殺青，上個月，他剛剛結束了北京國際電影節的評審工作。