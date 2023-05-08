「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲
據新浪娛樂報導，著名藏族導演萬瑪才旦去世，享年53歲。萬瑪才旦被業界譽為中國百年影史藏族母語電影的開創者。
據報導，萬瑪才旦在藏區拍片，似突然發生高原肺氣腫，送醫搶救無效。
萬瑪才旦供職單位中國美術學院發布訃告：「中國著名藏族導演、編劇、作家，中國美術學院電影學院教授萬瑪才旦，因突發急病醫治無效，於5月8日凌晨在西藏逝世。因事發突然，本校將協同萬瑪才旦先生家人處理後續事宜，有關信息將及時公告。」
萬瑪才旦的代表作有「撞死了一隻羊」、「塔洛」、「老狗」、「回南天」、「靜靜的嘛呢石」等。由萬瑪才旦編劇、導演，黃軒主演的電影「陌生人」3月底宣布殺青，上個月，他剛剛結束了北京國際電影節的評審工作。
萬瑪才旦執導過多部藏族題材的影片，2005年憑藉「靜靜的嘛呢石」獲金雞獎最佳導演處女作獎；2015年憑藉「塔洛」入圍威尼斯影展地平線競賽單元，贏得金馬獎最佳改編劇本獎，以及第52屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影三項提名。2016年擔任第19屆上海國際電影節評委。2018年憑藉「撞死了一隻羊」再度入圍威尼斯電影節地平線競賽單元，並以編劇身分奪得該單元的最佳劇本獎。
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