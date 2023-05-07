盧靖姍帶娃上「浪姐」趕不上餵奶 網批：韓庚去哪了？

盧靖姍產後身材火速恢復，並參加「乘風2023」節目。（取材自微博）

香港 女演員盧靖姍2019年與前Super Junior成員韓庚結婚，近日參加綜藝節目「乘風2023」受矚目，但是她被曝光表演完後趕緊離開，因為她帶著七個月大的女兒一起上節目，急著要給孩子餵奶。網友讚她母愛偉大之餘，也批評「韓庚去哪兒了？不能帶孩子嗎？」但隨後風向一面倒，認為韓庚沒有不負責任。

「乘風破浪2023」日前開播，節目中，盧靖姍一結束表演就立刻衝下台，向工作人員表示：「不行，我得餵奶呢，我太遲了。」後來她發現孩子哭了，只能心疼道歉說：「媽媽已經盡力了，對不起。」而秋瓷炫、賈靜雯等人也對於盧靖姍才剛生產完七個月就帶著嫩嬰來工作，表示相當佩服。

盧靖姍(左)與韓庚去年9月喜迎女兒出生。（取材自微博）

片段播出後，有部份網友對於盧靖姍上節目還要帶小孩感到不解，表示：「爸爸不能照顧寶寶嗎」、「為什麼韓庚不帶孩子」、「婚姻到底給女人帶來了什麼好處？」

不過也有網友緩頰，認為盧靖姍選擇親餵母乳，韓庚在這一點無法代勞，而之前也被拍到，韓庚的媽媽也陪著盧靖姍一起去了錄影現場，可見韓庚家並非把照顧孩子的責任全都丟給盧靖姍。

此外，上節目也是盧靖姍自己的選擇，想自我挑戰、突破。許多網友直呼，甚至很羨慕盧靖姍能帶著孩子一起工作，盧靖姍能兼顧帶小孩及工作，更是新時代女性的表現。而盧靖姍也曾感謝韓庚支持她的事業，在幕後給她指導，夫妻關係非常好。