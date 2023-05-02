曾反對洪欣、張丹峰姐弟戀 蔡少芬被指神預言

洪欣與張丹峰傳出離婚消息，蔡少芬早在兩人結婚前就「神預言」。（取材自微博）

港星洪欣日前突然宣布離婚，與張丹峰正式結束14年婚姻，近年兩人屢次傳出婚變，張丹峰被指多次出軌經理人畢瀅，直至日前終於正式官宣離婚。

香港 01報導，消息一流出後，網民就直指蔡少芬「神預言」，大讚她看人很準，而早年洪欣和張丹峰接受內地節目的訪問的片段亦立即上熱搜。2009年洪欣與小10歲的張丹峰結婚，再婚後非常幸福甜蜜，2014年2月生下一女。

在熱搜中可以見到「蔡少芬曾說張丹峰壞壞的」這個題目立即成為榜首，而片段亦重新翻紅，當時洪欣被問到閨密對她與張丹峰的姐弟戀的反應，她立即說：「一聽到那個數字，她們就很大的反應，我記得蔡少芬還說：『你把他（張丹峰）的照片給我看一下』，我就拿給她看了，她說：『不可以，看他的樣子就知道他壞壞的。』」

洪欣（左）與張丹峰（右）傳出離婚消息，蔡少芬早在兩人結婚前就「神預言」。（取材自微博）

坐在在旁邊的張丹峰聽完後一臉尷尬，洪欣繼續為張丹峰解釋：「他可能拍照片時他的表情邪邪的，但是認識他之後會好很多，就知道他是一個什麼樣的男孩子。」主持說普通話的形容中，「邪」這個形容詞是指男生十分壞才用。

其實洪欣亦有說到蔡少芬不止一次跟她說張丹峰壞壞的、信不過等，但當時的洪欣沒有理會閨密蔡少芬的反對，繼續與張丹峰一起，自宣布離婚消息後，不少網民翻找片段向洪欣說：「當時就應該要聽閨蜜的話。」

上月初，兩人最後一次合體直播帶貨，當時氣氛好尷尬，男方甚少跟女方有眼神交流，還屢次打斷她說話，不想與洪欣互動。