觀影說劇／黃景瑜、白百何 「檢察風雲」追真相

白百何飾演的律師能言善辯，追求正義。(取材自微博)

由麥兆輝導演的電影 「檢察風雲」近日上映，故事從黃景瑜飾演的檢察官 李睿受命追查一起案件的展開，展現檢察官恪盡職守的責任與擔當，其他演員還包括白百何 、王麗坤、王千源等，該片多方位呈現檢察官工作細節，為觀眾呈現一個真實而又鮮活的檢察官故事。

綜合媒體報導，「檢察風雲」根據真實案例改編，既有險象環生的大尺度案情、緊張刺激的追兇取證，也有激烈的庭審控辯，案中案連環反轉懸念叢生。

本片是黃景瑜與白百何的首次大銀幕合作，黃景瑜飾演的檢察官李睿機智嚴謹，白百何飾演的律師能言善辯，兩人殊途同歸尋找正義真相。此次是黃景瑜繼軍人、警察等正面形象後，再度出演正義檢察官。

黃景瑜表示，通過參演這部作品而對檢察官有了更多了解；白百何也解鎖了新的職業女性形象：「希望大家能夠看到，有檢察官這樣一個職業在保護我們。」

王麗坤飾演的夏薇身陷案中案卻三緘其口，究竟有何難言之隱；王千源飾演的檢察官張有成與李睿亦師亦友，嚴肅又不失幽默；包貝爾飾演的陳鑫作惡多端，被害真相卻牽扯出陳年舊案；馮紹峰飾演深情不移的洪俊山，內心卻隱藏著驚天祕密。

王麗坤在上海路演時和女性觀眾們分享：「要時刻愛護好自己，面對侵害勇敢發聲，堅定相信法律正義的力量，光明必會到來。」