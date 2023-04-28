藍潔瑛60歲冥誕 曾華倩曬合照：繼續做快樂天使

曾華倩與藍潔瑛為第12期無線電視藝員訓練班同學。(取材自微博)

27日為香港女星藍潔瑛60歲冥誕，好友曾華倩於社群 平台曬出過往合照，寫道：「親愛的藍小姐，生日快樂！希望妳在天上繼續做個快樂的天使！」而曾華倩自藍潔瑛逝世後，每年她冥誕的日子都會發文悼念好友。

網友們看了曾華倩的發文都相當感動，紛紛留言：「兩位姐姐都很漂亮」、「您是個善良的人」、「小時候我也特別喜歡您 感恩您的善良」、「感恩，曾小姐記得」。

女星曾華倩與藍潔瑛為第12期無線電視藝員訓練班同學，兩人還曾合作主持兒童節目「430穿梭機」，影壇巨星周星馳 也曾是該節目主持人之一。

藍潔瑛動人美貌有「靚絕五台山」之美譽，演出許多膾炙人口得影視作品，可惜紅顏薄命，藍潔瑛於2018年11月被發現陳屍於家中，享年55歲。

藍潔瑛早期演出多部經典戲劇，尤其出演周星馳電影「大話西遊」，除被封為「最美蜘蛛精」，演藝事業更推向高峰，不過她被爆出曾遭「大哥」性侵 後，精神狀態不佳，逐漸淡出演藝圈。

她離世後，有人闖進追思會現場，拿出一張寫有「大佬出來謝罪」的紙牌，引起騷動；之後微博有一位「藍潔瑛感謝所有人」的網友，宣布將查出藍潔瑛生前遭誰汙辱的真相，但最後仍無下文。