馬伊琍被曝新戀情 高壯白髮男遛狗送花疑同居

馬伊琍被爆有新戀情，疑似同居許久。(取材自微博)

文章與馬伊琍 離婚多年，前段時間，文章被曝有了新戀情，沒想到，近日馬伊琍也被曝出了新戀情，有網友說目睹了馬伊琍與一個高大的型男一起回小區，兩人疑似同居了許久。

蓋飯娛樂官方號報導，據網友透露，男方是個很成熟的人，頭髮有些花白，個子比較高大，身材也很壯碩，和文章完全是兩個類型的人。他與馬伊琍一起遛狗，路過花店時，女方挑選了一束心儀的花，男方便主動付錢，浪漫地送了一束花。

雖然他們一路上沒有摟摟抱抱，網友說馬伊琍和這位神秘男遛狗後一起回家了，疑似為情侶關係。可以看到，馬伊琍當天打扮得十分隨意，根本沒有在意形象，但還是不難看出她身材保持得很好。

據報導，這位男子目測年齡在四、五十歲左右，雙方外形上有一定的差距。不過，馬伊琍目前並沒有官宣新戀情，單憑網友的一面之詞，也很難判斷他們之間到底是什麼關係。

反觀文章，他和女友一起外出旅遊的時候，被媒體拍到了同框的畫面，文章本人倒是一副無所謂的態度，並沒有刻意避嫌。有媒體指出，女方膚白貌美氣質佳，還有些神似前出軌對象姚笛。

雖然文章與馬伊琍離婚多年，兩人都很疼愛孩子們，經常陪著兩個女兒外出遊玩，偶爾也會一起現身女兒的舞蹈比賽現場。儘管外界有傳聞說他們有復合的跡象，可如今看來，這些都只是猜測罷了。