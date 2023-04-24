陸劇女神自稱「小母狗」 網挖失言黑料轟：沒文化

白鹿形容自己演出的角色是「小母狗」，引來網友批評。（取材自微博）

中國女星白鹿近日和男星羅雲熙一同演出仙俠劇「長月燼明」人氣大漲，不過人紅是非多，她昔日受訪畫面日前被挖出，其中一段以「小母狗」形容自己演出角色的言談，被網友批評「沒文化」，逼得她發文公開道歉。

曾演過「招搖」、「半是蜜糖半是傷」、「周生如故」等熱播劇的白鹿，被看好是新一代陸劇女神，但她不拘小節的性格卻常常惹來麻煩。例如，她曾常自稱「我就是男人來的」、「我本身比較排斥娘的東西」。

2019年，她在古裝劇「招搖」中扮演女魔頭，與人氣男星許凱大談生死戀，她被挖出當年受訪時，提到角色人設就像「女霸總和小奶狗的故事，後期又變成男霸總和小母狗的故事，反正就是挺有意思的」。

但這番說法引起網友質疑言論翻車，有人批評「這個詞正常人都不該說出口」、「吃了沒文化的虧」。

對此，白鹿發文道歉，稱沒有用恰當的方式表達自己的觀點和想法，給大家帶來了不適，「以後會更加嚴格約束自己言行，避免使用不恰當、不尊重的詞彙。」她的發文超過50萬按讚數，網友也勉勵她日後要謹言慎行。之後網友也發現她將自己微博 上過去一些較具爭議的貼文刪除。