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出軌李小璐…饒舌歌手「復出1天內被禁」官媒：禁劣跡藝人撈金

娛樂新聞組／即時報導
PG One六年前與李小璐傳出不倫戀。（取材自微博）
PG One六年前與李小璐傳出不倫戀。（取材自微博）

中國女星李小璐2017年爆出出軌饒舌歌手PG One，該男還是老公賈乃亮的好兄弟，七年婚姻亮起紅燈，2019年終於宣布離婚。「小王」PG One沉寂六年，最近突然試圖復出，但才剛發完第一條視頻，新帳號隨即遭禁，讓他崩潰求網友放過自己，但中國官媒23日發聲「嚴禁劣跡藝人隨意變相復出撈金」。

綜合媒體報導，PG One最近突然試圖復出，用工作室的資料認證了自己的短視頻賬號，註冊成功後不久，PG One便發布了自己的新歌預告，還露臉證實了自己的身分。

然而，就在他發布完第一條視頻的下午，他的視頻就因收到大量網友的投訴和舉報而直接被平台下架處理，隨後，PG One的帳號也因為投訴舉報而被封禁。

隨後，PG One在社交平台上使用名為「王唯楚」的帳號發表長文，稱「我為我曾經犯下的過錯正式向大家道歉，對不起。無數的舉報讓我卻無能為力。我只想好好做音樂，求求你們，可以罵我，放過我的音樂吧。」

中共中央政法委員會機關報「法治日報」23日直接點名PG One，禁止「劣跡藝人」轉移陣地復出，絕不是一句空話。

法治日報稱，「任何時候、任何行業，行為失當都是要付出代價的。」指明星是光環，更是責任。換了馬甲消除不了劣跡，網絡平台更要嚴格落實平台責任，絕不能唯收視率、點擊率論，堵好「劣跡藝人」隨意、變相復出的缺口。

多數微博網友評論「沒有底線的人就不該再出現在大眾視野，封殺的好」、「抵制所有失德違法藝人復出撈金」、「絕對不給這些人任何機會」。

PG One新歌不到24小時被封禁。（取材自微信）
PG One新歌不到24小時被封禁。（取材自微信）

中共 微博 李小璐

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