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商演太忙？徐懷鈺被爆「浪姐4」拖後腿 連隊名都記不住

娛樂新聞組／綜合報導
網傳徐懷鈺、賈靜雯「浪姐4」同組表演。（取材自微博）
網傳徐懷鈺、賈靜雯「浪姐4」同組表演。（取材自微博）

中國競賽綜藝節目「乘風破浪的姐姐」（浪姐4）近期開錄，台灣女星Ella、A-Lin、賈靜雯、徐懷鈺等人早前被曝赴中機場照。網上傳出一公表演內容及錄影現場劇透，根據現場觀眾反饋，徐懷鈺跟不上動作還記不住隊名，不僅自身表現最場最差，還拖累所在組合。

有網友於中國論壇爆料「浪姐4」第一次公演錄製內容，透露徐懷鈺因可能因最近商演太多，練習時間不足，導致她在表演「路燈下的小姑娘」舞台時表現不佳，網友還爆料與徐懷鈺同組的賈靜雯每天練到半夜，而徐懷鈺15日才回中國，「賈靜雯應該很不爽，直接台上nh（內涵，指暗喻反諷）了」。

對徐懷鈺相關爆料，有網友表示自己也在現場，「徐真的不行」，但也有網友質疑爆料內容真假，認為還是等節目播出吧，更有網友好奇這樣的內容會如實播媽出嗎？甚至有網友直呼「該不會又是節目組『劇本』吧」。此外，網上也傳出「浪姐4」各組名單及最終結果，包括Ella所在「See Tinh」組於4人賽制晉級、A-Lin所在「龍拳」組於5人制晉級、2人賽制則由劉惜君與盧靖珊晉級。

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