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分手4年復合李晨？ 范冰冰1舉動洩端倪

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰、李晨分手後仍流言不斷。(取材自微博)
范冰冰、李晨分手後仍流言不斷。(取材自微博)

中國女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波沉潛一段時間，2019年就傳出與未婚夫李晨黯然分手。事隔4年，有眼尖網友發現，范冰冰偷偷在網友討論李晨的貼文按讚，引發外界諸多揣測。對此，她近日出面回應16字。

噓！星聞報導，范冰冰弟弟范丞丞近來參與中國綜藝節目「奔跑吧」，而李晨也剛好錄製該節目，雙方互動也引發關注。錄製期間，鏡頭無意間捕捉到范丞丞翻白眼片段，微博「范丞丞聽到李晨聲音的反應」關鍵字更登上熱搜榜。有眼尖網友更發現，范冰冰日前也在李晨貼文中按讚，引發網友諸多猜測，還有網友期盼范冰冰與李晨能復合。

對此，范冰冰近日突然在微博發文回應：「都挺好的，什麼都好，就是滑了一下而已。」最後更附上一個哭笑的表情符號。

她雖未在發文中明確指出是指何事，但外界立刻聯想到是在回應對李晨的貼文按讚一事。即便如此，底下網友仍洗版留言希望兩人能早日復合。

據了解，范冰冰與李晨曾是同一間公司，但都未有交集，直到2014年的「武媚娘傳奇」，兩人的互動才越來越密切，戲劇結束後一度斷開聯絡，後來才又因傳訊息擦出火花。2015年兩人透過合照，正式公開交往消息，轟動演藝圈。

范冰冰 微博

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