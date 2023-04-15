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張繼科又被洩「床照」？狗仔曝：楊冪也曾差點受害

娛樂新聞組／綜合報導
張繼科當年在世兵賽勇奪男單冠軍後，激動撕衣的名場面，彰顯意氣風發的張揚。（新華社）
張繼科當年在世兵賽勇奪男單冠軍後，激動撕衣的名場面，彰顯意氣風發的張揚。（新華社）

中國乒乓球運動員出身的張繼科，早前被爆賭博欠債因而賣前女友景甜私密片，在網路一度引起熱論；雖然男方已透過公司發聲，表示涉賭詐騙純屬造謠，但風波仍未平息。近日又有網紅爆料控訴張繼科劈腿，還貼出「床照」；網友議論紛紛之際，有狗仔稱張繼科有了新歡，還揭露他曾想追求頂流女星楊冪

近日網路又傳出張繼科的黑料，一張疑為網紅「重機女神」痞幼的通訊軟體朋友圈發文截圖，文字寫道：「原來從頭到尾我不過是你人生的過客，你的跳板上倒底有多少受騙女孩」，還附上張繼科躺在床上的圖片，其中一張隱約可見身旁還有人，但面部幾乎已被裁掉，控訴張繼科騙感情。不過網友細看截圖「床照」，發現其實是他上綜藝節目「吃光全宇宙」時「叫醒環節」的畫面，身旁女子則是曾寶儀。

張繼科外洩私密片爭議未完又傳新風波，讓深陷醜聞風暴的他再成話題人物。截至目前為止，他尚未有所回應。

楊冪傳是張繼科過去想追求的對象。（取材自微博）
楊冪傳是張繼科過去想追求的對象。（取材自微博）

此外，微博帳號「吃瓜敲猛的阿飛」在最新節目中討論張繼科八卦，並電訪「大陸第一狗仔」卓偉。據爆料，張繼科過去曾想追求女神楊冪但被拒絕，節目中還分享知道的傳聞，聲稱和現任女友、富家千金張蕊交往穩定，已經未婚生子，但還沒領證登記；對此，張繼科方面尚未澄清。

張蕊是白百何現任男友張思麟的前妻，含金湯匙出生，家境優渥，工作是明星造型師，去年就被拍到和張繼科一起去醫院，狗仔推測應該已經同居2、3年。

張繼科 楊冪 景甜

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