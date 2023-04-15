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林青霞世紀合影楊紫瓊 開心「我們今年春天特別美」

記者蘇詠智／綜合報導
林青霞（左）與楊紫瓊闊別多年，開心在港相逢。(取材自林青霞微博)
林青霞（左）與楊紫瓊闊別多年，開心在港相逢。(取材自林青霞微博)

香港西九文化區最受矚目的故宮博物館，目前正舉辦「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展，約300件橫跨19世紀至今的卡地亞珠寶、配飾、鐘表及文獻等參展，林青霞、劉嘉玲以及「賭王」千金何超瓊等都出借個人珍藏。然而在晚宴上有更引人矚目的焦點：今年才登上奧斯卡影后寶座、近日剛好返港的楊紫瓊，也和林青霞開心合影。

昔日香港影壇兩位最高片酬的天后，似乎從未合作？其實早在1991年夏天大陸華東水災的賑災義演上，兩人曾經共演過一小段的「水漫金山」，楊紫瓊演白蛇，林青霞演青蛇，是整場演出最受矚目的段落之一。

今年，兩人一個成了破紀錄的首位華人奧斯卡影后，一個當上香港大學榮譽博士，無怪乎林青霞寫道：「在卡地亞的晚宴裡遇見楊紫瓊，親熱的擁抱，會心的微笑，心裡都明白對方曾經走過的路。即使年過花甲，敢做的夢和不敢做的夢都有機會實現。年年有春天，對我們兩個來說，今年的春天特別美好，我們的共識是繼續學習進步。」

林青霞（左）與楊紫瓊曾在1991年震災匯演上合作「水漫金山」。(取材自微博)
林青霞（左）與楊紫瓊曾在1991年震災匯演上合作「水漫金山」。(取材自微博)

1991年時的林青霞，還未演出轟動各地的演藝代表作「笑傲江湖II東方不敗」，當時正在準備「暗戀桃花源」，聽聞香港演藝圈為了賑災要舉辦匯演，主動表示願意參與，而且為了「水漫金山」赴港排練不熟悉的京劇動作、身段。而當時的楊紫瓊剛結束一段婚姻、成功復出影壇之作「警察故事III超級警察」亦尚未上映，兩人都還不是香江武俠片的女王，可是在演出中的身手，似乎預告了接下來的一年，她們都會因動作表現而大受歡迎。

林青霞出席卡地亞展覽，展現雍容華貴的氣質。(取材自微博)
林青霞出席卡地亞展覽，展現雍容華貴的氣質。(取材自微博)

林青霞和楊紫瓊在接下來的幾年於香港影壇各霸一方，並尋求突破。楊紫瓊突破歐美影人對亞裔的既定印象，林青霞則從影壇轉入文壇，需要的努力和實力，雙方表現有目共睹。

楊紫瓊 香港 警察

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