吳孟達癌逝2年 周星馳後悔沒當面致謝
港星周星馳(星爺)是傑出的演員、導演，但近期專注幕後工作，原本行事低調，但在2022年開通Instagram之後與粉絲互動頻繁，更常接受提問，有粉絲問有什麼話想對已過世兩年的老搭檔吳孟達說？他也大方透露兩人的真感情。
周星馳日前在IG發文開放粉絲問問題，更驚喜挑選問題回應在限時動態上，其中有一名網友好奇，「星爺有沒有最想對達叔說什麼話？」
其實在吳孟達因肝癌病逝前，兩人已有多年沒合作，還多次被傳交惡；不過，周星馳這回竟罕見感性透露，想跟達叔說「I Love you」，更後悔沒有面對面表達自己的感謝。
不少網友轉發周星馳的回應，紛紛表示感動，「最喜歡星爺和達叔的組合了」、「好懷念你們一起演出的時候」、「達叔在天上得知一定會很開心的」、「想達叔了，決定再去重看你們合作的電影」。
此外，周星馳年輕時與演員羅慧娟拍攝「蓋世豪俠」擦出火花，更傳出兩人當年差點走入婚姻，由於周星馳正值事業高峰期，拒絕對方求婚，導致戀情告吹；而羅慧娟之後嫁給新加坡股票大亨劉志敏，在2012年罹患胰臟癌病逝。如今有粉絲問是否想念羅慧娟，他也大方承認「有」。
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