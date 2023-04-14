吳孟達癌逝2年 周星馳後悔沒當面致謝

周星馳(左)與吳孟達是多年搭檔，後來多年沒合作，還多次被傳交惡。(取材自微博)

港星周星馳 (星爺)是傑出的演員、導演，但近期專注幕後工作，原本行事低調，但在2022年開通Instagram之後與粉絲互動頻繁，更常接受提問，有粉絲問有什麼話想對已過世兩年的老搭檔吳孟達 說？他也大方透露兩人的真感情。

周星馳日前在IG發文開放粉絲問問題，更驚喜挑選問題回應在限時動態上，其中有一名網友好奇，「星爺有沒有最想對達叔說什麼話？」

其實在吳孟達因肝癌病逝前，兩人已有多年沒合作，還多次被傳交惡；不過，周星馳這回竟罕見感性透露，想跟達叔說「I Love you」，更後悔沒有面對面表達自己的感謝。

不少網友轉發周星馳的回應，紛紛表示感動，「最喜歡星爺和達叔的組合了」、「好懷念你們一起演出的時候」、「達叔在天上得知一定會很開心的」、「想達叔了，決定再去重看你們合作的電影」。