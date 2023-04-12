張藝謀首拍電競網劇 傳易烊千璽演主角

導演張藝謀(右)籌拍網劇，盛傳易烊千璽(左)是男主角。(取材自微博)

73歲著名導演 張藝謀近日出席電影 活動，透露9月將拍新的電競網劇「英雄聯盟」，挑戰「年輕人」的領域。而網友對選角充滿興趣，網上甚至盛傳男主角是易烊千璽，引發熱議。

張藝謀作品多產，執導電影「滿江紅」自大年初一在中國上映至今，票房橫掃約45.4億人民幣，口碑甚佳。被問票房長紅如何看？張藝謀坦言「是意外」，表示有勞眾演員精采的表演，在春節檔帶給大家歡樂。

他近日出席電影活動，透露9月將開拍一共40集的電競新網劇「英雄聯盟」。對此消息，網上評價不一，有網友質疑，年紀不輕的他是否可以照顧玩家的要求，同時又顧及到觀眾的觀感？

但也有人認為「隔行如隔山，祝他（張藝謀）成功」、「改編無所謂，但拜託要請真正會演戲的人來演」，也有人直接許願由楊洋、王俊凱、張譯等人演出。而網上盛傳有資料指出，該網劇由張藝謀執導，徐速、王瀟涵編劇，而男主角更是易烊千璽。

港媒報導，對於拍網劇的挑戰，張藝謀表示：「想拍一個很不一樣、反差大的作品，希望這部「英雄聯盟」劇集能夠「很帥、很酷、很颯」。而製作單位應該給出了承諾，在製作上盡量滿足張藝謀的要求，張藝謀於電影拍攝上精雕細琢、注重鏡頭質感，這次由他執導「英雄聯盟」，場面製作的成本相信都會超出想像。