「晴格格」王豔復出賺錢 網：白髮顯眼老很多

王豔被眼尖粉絲發現白頭髮多了不少。（取材自微博）

「晴格格」王豔的近照引起網友爭議。一直以來，她都是娛樂圈凍齡女神的代表，但不知從何時開始，歲月也在她的臉上留下了痕跡，不少網友都在評論區表示：「晴兒這麼多白頭髮了啊，看樣子歲月不饒人，老了。」

蓋飯娛樂報導，王艷在視頻中分享她的編髮過程，但當鏡頭拉近後，不少粉絲都看見了藏在王艷表層頭髮下的白髮，細細數來還有不少，非常顯眼，看樣子沒少操心； 網友之所以吃驚，是因為王艷一直給人歲月靜好的凍齡模樣，以至於現在看見她白髮顯著的模樣，大家也猜測是不是復出賺錢不容易。

據報導，王艷在事業發展上升期，嫁給比她年長12歲的房產大亨王志才，產下一子，後來逐漸隱退，然而愜意生活沒過多久，就傳出王志才賭博欠下巨額債務的負面消息，位於北京 的王府世紀大廈被流拍。

這些負面新聞曝光後，王志才整個人銷聲匿跡，甚至還有粉絲猜測他們婚姻出現了問題。與此同時，逐步淡出演藝圈的王艷也活躍了起來，開通了社交平台，隔三差五就會發布一些視頻，還參加了線下活動，開始復出賺錢。

就在前不久，還有網友爆料王志才的媽媽，也就是王艷婆婆去世的消息。