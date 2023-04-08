景甜被爆遭張繼科外流私密片 首度現身機場包緊緊

景甜被大陸狗仔拍到現身機場。（取材自微博）

中國女星景甜 日前被爆遭桌球選手前男友張繼科 賣私密片抵債，男方雖曾透過工作室發聲，指相關爆料為無稽之談，呼籲勿受別有用心之人誤導；然而事件未因此平息，更驚動中國官方喊話要查清楚，不少網友心疼景甜成渣男受害者，並認為張繼科完了。

綜合媒體報導，景甜2018年認愛桌球選手張繼科，隔年就宣布分手，如今傳出張繼科欠下巨債，還用他和景甜的私密片抵債，事件延燒至今，景甜都未正面回應。

中國狗仔「吃瓜少女張小寒」則曝光一段景甜日前現身重慶機場的畫面，是她事件後首次露面，看起來心情未受影響。畫面中景甜與助理走從VIP通道走出來，她穿著大衣，戴著帽子、墨鏡、口罩 ，全身包緊緊十分低調，與周遭人看來並無交談互動。搭車前往酒店後由助理替她外帶食物回來，或許是盡量避免外出。

網友看到風波後首露面的景甜，不少人佩服她的淡定，紛紛留言「美女要開心」、「以後擦亮雙眼找對象」，還網友則認為別去打擾美女了。