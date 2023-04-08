兩代男神…彭于晏同框梁朝偉 網驚：看不出相差19歲

梁朝偉、彭于晏合照。（取材自Instagram）

香港女星劉嘉玲常在Instagram分享老公梁朝偉 的近況，近期更驚喜貼出與台灣男星彭于晏在郊外賞櫻 的合照，外界猜測可能在櫻花盛開的東京。隨後劉嘉玲再曬出梁朝偉與彭于晏的合照，以及三人自拍照，但彭于晏的髮際線卻意外成討論焦點。

劉嘉玲夫婦近日前往日本旅遊，她上傳了與一群友人賞櫻的合照，除了有港星徐濠縈，彭于晏也以戴著帽子和太陽眼鏡的低調姿態現身。

劉嘉玲之後也上傳了彭于晏與梁朝偉的合影，劉嘉玲還PO夫妻二人與彭于晏在酒店大廳的黑白合照，並寫下「Lost in Translation」，透露他們正在電影 「愛情，不用翻譯」（Lost in Translation）中做為主要場景的東京柏悅酒店裡。

梁朝偉雖然已經年過60，但保養得宜，與41歲的彭于晏相比也毫不遜色，兩代男神夢幻合體讓網友都興奮直呼「兩位男神超帥」、「幾時可以一起拍電影？」

不過現年41歲的彭于晏，竟驚現M字額，也可看到他髮線向後移，讓網友有些訝異，認為就連男神也敵不過中年脫髮的危機，幾乎認不出是他，「彭于晏怎麼變這樣？」、「梁朝偉真的帥啊，彭于晏都黯然失色了」、「看不出相差19歲」，但也有網友認為，彭于晏其實沒太崩壞，還是狀態很好。