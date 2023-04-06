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譚松韻被傳與萬達董事隱婚 工作室打「假」：離譜

娛樂新聞組／即時報導
「歸路」譚松韻(左)和井柏然「晨曉夫婦」互動超甜蜜。（圖：愛奇藝國際站提供）
「歸路」譚松韻(左)和井柏然「晨曉夫婦」互動超甜蜜。（圖：愛奇藝國際站提供）

譚松韻演出「以家人之名」、「錦衣之下」等人氣中國電視劇，32歲的她擁有一張娃娃臉，更是「童顏女神」，不過近日微博竟瘋傳她與萬達董事華漢隱婚，工作室「兩小姐的便利貼」6日曬出網上關於譚松韻傳隱婚的相關新聞內容，並打上大大的「假」字，寫道：「假到離譜！譚女士目前未婚且單身！切勿造謠傳謠」。

此外，由井柏然、譚松韻主演的都市愛情劇「歸路」日前播出完結篇，劇中，井柏然堪稱寵妻達人，婚禮前送上銀行卡，深情吐愛意：「全部家當和人全都歸你」，該劇最後一集曝光井柏然的追愛視角，公開2人高中相識前不為人知的故事，女方以為彼此一見鍾情，原來他早就默默關注女生，大結局播出後，直接逼哭粉絲，大呼：「也太好哭了」。

關於角色「路炎晨、歸曉」塑造出完美「晨曉夫婦」，井柏然也發長文，對角色說：「謝謝、辛苦了、做得好、恭喜」，尤其和譚松韻飾演的初戀10年後破鏡重圓，「『喜歡我嗎？還愛我嗎？』是對這段愛情的堅定信任，是不論發生任何事都不會不愛。」他也在直播中洩露自己的愛情觀，坦言「晨曉」關係就是自己想要的愛情狀態、理想愛情，能演出「路炎晨」是他的榮幸，而譚松韻也以歸曉視角寫下收官感言，盼望角色能在平行世界裡繼續幸福下去。

譚松韻工作室發文闢謠。 (取材自微博)
譚松韻工作室發文闢謠。 (取材自微博)

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