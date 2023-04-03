張艾嘉與周潤發練腿力奏效 手機被偷…跑贏年輕男演員

任達華(左起)和導演曾憲寧、張艾嘉合作「燈火闌珊」。（甲上娛樂提供）

張艾嘉 去年以電影 「燈火闌珊」拿到金馬女主角獎，而該部電影終於要在今年上映，人在上海的她3日上線與導演 曾憲寧合體，一起接受台灣媒體訪問。曾憲寧分享片中一場偷手機的橋段，劇本來寫27歲年輕男演員周漢寧跑比較快，但張艾嘉說：「我平常都會跟發哥（周潤發）去爬山，我應該跑得比年輕人快。」便在劇本上做了調整。

「張姐對每一件東西都很有好奇心，不是光是想演好角色，而是對每個東西都好奇。」曾憲寧說道，張艾嘉也在片中嘗試做霓虹燈管，過程沒有受傷，但深感不容易，直說：「這真的是門功夫。後來做一個彎形狀的燈管有成功，而且一次沒有NG。」

張艾嘉一向都很喜歡跟新人合作，「因為害怕自己會停頓，所以喜歡和不一樣的人，和新導演合作，學習到新的東西。」現階段是否會著重傳承？她則認為：「真正的傳承就是我們自己平常的所作所為，所以和年輕人合作的時候，我希望可以跟年輕人變成朋友，不會特別去說一些過去的經驗或大道理，而是我希望從合作中給予他們一些經驗和意見，這一些都是傳承。」

演過各式各樣的母親，張艾嘉這次在角色身上看到強勢的地方，「她必須找到一個生存的理由，她有痛苦，但不會要死不活的，或許曾經想要尋死，但她還是會堅強地為自己找到一個理由。我覺得我自己的個性也是這樣，我一輩子都在解決問題，我不會問題一來就哭鬧，我會想要去解決它，我會找方式去解決，無論我做母親、太太、演員在各種角色上我都會努力去做好。」

而她也是李心潔的師父，對於李心潔將在7月在台北流行音樂中心開演唱會，她開心分享，「我當然知道，她什麼事情都會來跟我說，但我第一時間知道的時候就問她，妳為什麼想來開演唱會。」她稱讚李心潔是一個很純粹的藝術表達者，「她寫的東西很美，她的創作、紀錄片我都看過了，但我覺得音樂不是她太擅長的，我聽過他一些些、看過她寫的歌詞，但這些東西很美，但不是百分百的商業化，所以在這個如此商業化的時代，我是會擔心的。但如果滾石能夠願意讓他出來表演，那我相信是可以的。我也看見心潔的努力，他這麼多的創作都是在表達這幾年的他，所以我一定會去鼓勵她。」