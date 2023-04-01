景甜分手有內幕？張繼科被爆拿「私密片」抵債100萬

景甜（左）和張繼科曾有過一段戀情。（取材自微博）

中國乒乓球奧運 冠軍張繼科2018公開與女星景甜交往，可惜一年後分手。最近有網友爆料稱，張繼科當年欠債拿前女友景甜的私密照抵債，還把視頻傳給他人，才導致情變；對此，張繼科工作室聲明否認。

綜合媒體報導，中國一名記者「李微敖」爆料，張繼科洩露景甜的三個私密視頻，向景甜要錢的張繼科債主，依然在服刑中。李微敖稱，前幾年張繼科欠債主500萬元人民幣遭起訴後，經調解，用上述視頻還了100萬元人民幣（約14.5萬美元）。

記者「李微敖」爆料，張繼科洩露了景甜的三個私密視頻。（取材自微博）

針對一連串的傳聞，張繼科工作室一連2天發出聲明駁斥傳聞，3月30日晚，針對網傳「張繼科涉嫌欠賭債將自己和景甜的私密照賣給債主，債主向景甜要債」一事，張繼科工作室發聲明回應。聲明中提到，張繼科無任何債務糾紛，更不存在損害他人隱私 以求自保之情況，謠傳內容純屬捏造。隔天，工作室再度轉發律師聲明，目前已委託律師予以取證，並將就重點侵權用戶提起訴訟。

景甜被爆料，遭前男友張繼科外洩三個私密視頻還債。（取材自微博）

張繼科與景甜在2018年3月公開戀情，張繼科在微博 發文「KT」公開認愛景甜。照片中，兩人在海邊攜手，俊男美女的搭配十分亮眼。隨後，景甜也轉發張繼科微博，寫道「TK」，正式承認戀情；交往一年三個月後，宣布和平分手。