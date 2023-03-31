觀影說劇／王櫟鑫陷「長沙夜生活」 周冬雨發好人卡

「長沙夜生活」聚焦生活在長沙的普通人，以一場夜遊邀約為引，交織出不眠之夜裡發生的悲歡離合。(取材自羊城晚報)

電影 「長沙夜生活」近日發布「長沙一夜」預告，該片由陳可辛、趙曉時監製，張冀編劇執導，尹昉、張婧儀、蘇岩等主演，周冬雨、王櫟鑫友情出演；周冬雨一出場，就給王櫟鑫發了一張「好人卡」。

羊城晚報報導，「長沙夜生活」聚焦生活在長沙的普通人，以一場夜遊邀約為引，將不眠之夜裡發生的悲歡離合、酸甜苦辣悉數鋪陳，愛情、親情、友情在夜色中交相輝映，讓人真切感受到長沙夜生活熱度背後的人情溫度。

預告中，張藝興講湘味脫口秀的戲首度釋出，讓人印象深刻。首次飾演脫口秀演員的張藝興則表示，自己平時就喜歡看長沙話段子，在他眼裡，長沙是一個熱情好客、充滿溫暖的地方。

此外，預告也首次曝光了周冬雨、王櫟鑫的加盟，兩人彷彿在進行「分手談判」，周冬雨一出場就給王櫟鑫發了一張「好人卡」。

一邊影片上映在即，一邊周冬雨飛到倫敦出席品牌活動，與奧斯卡 影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），和「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）同框，她選以一襲平口水晶禮服出場，透視面料讓身形全看光，性感氣勢不輸給一旁兩位巨星。

而周冬雨、許凱、張嘉倪、劉學義等人主演的仙俠古裝戲「千古玦塵」，近日於台灣播出，讓周冬雨與許凱之間的CP感再掀話題。