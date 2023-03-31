我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

觀影說劇／王櫟鑫陷「長沙夜生活」 周冬雨發好人卡

娛樂新聞組╱綜合報導
「長沙夜生活」聚焦生活在長沙的普通人，以一場夜遊邀約為引，交織出不眠之夜裡發生的悲歡離合。(取材自羊城晚報)
「長沙夜生活」聚焦生活在長沙的普通人，以一場夜遊邀約為引，交織出不眠之夜裡發生的悲歡離合。(取材自羊城晚報)

電影「長沙夜生活」近日發布「長沙一夜」預告，該片由陳可辛、趙曉時監製，張冀編劇執導，尹昉、張婧儀、蘇岩等主演，周冬雨、王櫟鑫友情出演；周冬雨一出場，就給王櫟鑫發了一張「好人卡」。

羊城晚報報導，「長沙夜生活」聚焦生活在長沙的普通人，以一場夜遊邀約為引，將不眠之夜裡發生的悲歡離合、酸甜苦辣悉數鋪陳，愛情、親情、友情在夜色中交相輝映，讓人真切感受到長沙夜生活熱度背後的人情溫度。

預告中，張藝興講湘味脫口秀的戲首度釋出，讓人印象深刻。首次飾演脫口秀演員的張藝興則表示，自己平時就喜歡看長沙話段子，在他眼裡，長沙是一個熱情好客、充滿溫暖的地方。

此外，預告也首次曝光了周冬雨、王櫟鑫的加盟，兩人彷彿在進行「分手談判」，周冬雨一出場就給王櫟鑫發了一張「好人卡」。

一邊影片上映在即，一邊周冬雨飛到倫敦出席品牌活動，與奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），和「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）同框，她選以一襲平口水晶禮服出場，透視面料讓身形全看光，性感氣勢不輸給一旁兩位巨星。

而周冬雨、許凱、張嘉倪、劉學義等人主演的仙俠古裝戲「千古玦塵」，近日於台灣播出，讓周冬雨與許凱之間的CP感再掀話題。

奧斯卡 電影

上一則

基努李維只說380字 「捍衛4」票房破1.5億元

下一則

周興哲宣布當爸 「無法形容有多興奮」

延伸閱讀

紙上播客／中文脫口秀 每周末逗笑你

紙上播客／中文脫口秀 每周末逗笑你
成龍配對小38歲古力娜扎惹議 網友痛批「根本爺孫戀」

成龍配對小38歲古力娜扎惹議 網友痛批「根本爺孫戀」
威爾史密斯掌摑1年後 諧星洛克脫口秀「公開反擊」

威爾史密斯掌摑1年後 諧星洛克脫口秀「公開反擊」
于正旗下藝人全學霸？網一查 白鹿、許凱都沒大學學歷

于正旗下藝人全學霸？網一查 白鹿、許凱都沒大學學歷

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
舒淇。（取材自臉書）

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

2023-03-23 18:09
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

2023-03-22 23:34

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南