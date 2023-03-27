華人演員第一人 威尼斯影展將頒梁朝偉終身成就金獅獎

梁朝偉將在本屆威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎。（歐新社資料照片）

本屆威尼斯影展宣布將頒發終身成就金獅獎給義大利 著名女導演莉莉安娜卡瓦尼，以及曾在3部威尼斯影展最佳影片「悲情城市」、「三輪車伕」與「色，戒」都擔任要角的梁朝偉 ，兩人預計在8月30日起開跑的影展期間接受表揚。梁朝偉不僅是繼吳宇森、許鞍華之後又一獲得威尼斯終身成就獎的香港影人，也是首位獲此殊榮的華人演員。

近來因為漫威大片「尚氣與十環傳奇」國際知名度大開的梁朝偉，早在30多年前已和威尼斯影展結緣，由他主演、侯孝賢執導的「悲情城市」獲得最佳影片金獅獎，上個月底，該片在台重映，再度締造票房佳績，梁朝偉不但來台出席首映，也順便和當初的合作夥伴再度重聚，對該片有很深的感情。之後他參與演出的越南、法國合作影片「三輪車伕」和李安執導的「色，戒」都又拿下金獅獎，卻也因為片子本身已獲得最大獎肯定，他無法以出色演技登上影帝寶座，他另曾以「花樣年華」拿下坎城影展 最佳男主角獎。