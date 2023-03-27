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唐嫣「微博之夜」被擋門外20分鐘 工作室離譜安排被罵翻

記者陳慧貞／綜合報導
唐嫣在日前的「微博之夜」遲到，引發熱議。（取材自微博）
唐嫣在日前的「微博之夜」遲到，引發熱議。（取材自微博）

人氣女星唐嫣婚後鮮少推出作品，讓粉絲相當想念，她日前原預定出席「微博之夜」，與劉詩詩楊冪、Angelababy、佟麗婭等女星同台一起領「年度質感演員獎」；未料她遲遲未現身，意外使胡歌等人「世紀同框」缺一角。有網友爆料背後原因，竟是唐嫣因工作室安排直播行程而延遲，「唐嫣去哪了？」也登上微博熱搜關鍵字。

日前「微博之夜」原是唐嫣久違的華麗登場，典禮開始前，唐嫣工作室也搶先曝光她的紅毯造型，身穿淡粉色蓬蓬裙禮服，小露香肩、皓腕、美背以及一雙纖細美腿。沒想到在粉絲引頸期盼下，唐嫣卻遲遲未現身，還被部分網友指「遲到耍大牌」。

事後網友爆料，原來是工作室在典禮前為她安排一場直播工作，原本預計唐嫣先走紅毯，典禮進行時再去做直播。豈知紅毯取消，當她做完直播後趕到現場，卻因為場外粉絲太多，主辦單位進行交通管制，導致唐嫣被擋在場外門口20分鐘都無法進入，因而錯過領獎時機。

粉絲知情後氣得飆罵工作室「爛透了」，並洗版留言區，要唐嫣立刻解散工作室。但事後唐嫣未多做回應，僅在微博分享主辦單位先前就做好圖片；工作室也貼出唐嫣身上仍穿上蓬蓬裙禮服、披上外套坐在保母車後座照，貼文：「糖總唐嫣的福利已收到，甜度100」。

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