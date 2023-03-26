微博之夜胡歌同框「85花」4后 「仙劍」世紀合體

胡歌（左二）和劉亦菲（左起）、劉詩詩、楊冪、Angelababy 的合影，引發網友議論。（取材自微博）

中國一年一度演藝圈盛事「微博之夜」日前登場，150位圈內重量級明星盛裝出席，囊括大半個娛樂圈。演員胡歌 、劉亦菲 勇奪最大獎，獲封微博KING和QUEEN。而演員劉詩詩、楊冪 、劉亦菲、Angelababy四位天后級的「85花」更是難得合影，被讚為「微博之夜世紀同框」。

今年宣布結婚生女的胡歌奪下大獎「微博King」，除了感謝妻女，直言自己是本年度最幸福的人，他也謙虛表示：「還有許多優秀的前輩和我同行，所以各方面來看，今晚我不足以來接受這份榮譽。」

胡歌、劉亦菲獲封微博KING和QUEEN。（取材自微博）

胡歌也特別感謝劉亦菲，兩人曾在2005年合演過「仙劍奇俠傳」。胡歌說：「我們一群年輕人曾經許下過一個十年之約，趙靈兒當年的願望是，希望全天下的人都可以過得幸福快樂，或許是因為這個願望，讓逍遙成為了此時此刻最幸福的人，我也希望我的這份好運都可以帶給大家，大家都可以找到自己的幸福。」

而「微博之夜」巧妙安排藝人座位也引起話題，不僅劉詩詩、楊冪、劉亦菲、Angelababy同框引發熱議，還讓胡歌坐在楊冪、劉詩詩和劉亦菲之間，正好湊成「仙劍奇俠傳」和「仙劍奇俠傳3」主角合體的經典畫面。

讓人意外的是，楊冪竟然坐在劉詩詩的旁邊。據悉，當初楊冪與胡歌的戀情可謂是傳得沸沸揚揚。

網友熱烈討論這場頒獎典禮「每個同框都是精心安排過的」、「85花同台真的太美了！好好看啊」、「天塌下來有內娛85花的顏頂著」，也有不少「仙劍奇俠傳」粉絲激動「夢回仙劍」、「我的青春回來了」，一場典禮造成話題無數。

有意思的是，同樣出演過「仙劍3」的唐嫣居然不在晚會上，粉絲透露她被攔在會場門口20分鐘進不去，被批太離譜。

此外，當黃曉明上台領獎時，鏡頭不斷切給了台下的Angelababy，而baby卻在和楊冪說悄悄話，場面十分尷尬。