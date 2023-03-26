與韓庚妻合影 網紅「翻白眼」挨罵

網紅「花三三」(左)被爆與盧靖姍(中)拍完照後翻了白眼。（取材自微博）

香港 女星盧靖姍2019年與男團Super Junior前成員韓庚結婚，近來她出席時尚 活動，與網紅「花三三」、「可心」，卻被現場來賓拍到花三三拍完照時翻了白眼，引發外界譁然。

聯合新聞網「噓！星聞」報導，近日大陸網紅花三三、可心現身某時尚活動，當時她們還與盧靖姍、江疏影等名人合照，卻意外引發話題。有網友指稱，這兩位網紅曝光當天照片時，疑似修圖只修自己；甚至還有當時在場的民眾爆料，網紅在與盧靖姍拍完照後就離開，花三三還當場翻了白眼，甚至還有影片錄到疑似表達不屑的「嘖」聲，盧靖姍則繼續保持優雅微笑，引來網友砲轟。

網紅「花三三」(左)被爆與盧靖姍(中)拍完照後翻了白眼。（取材自微博）

對此，花三三則出面解釋，當天現場人潮眾多，為了不影響後面排隊與盧靖姍合照的人，她便在拍完照馬上按照引導離開現場，「現場我沒有做好表情管理，導致了誤會的產生，我接受批評」，最後更強調「嘖」聲不是她的聲音；而她也在下方評論區回應網友說：「現場人擠人，都在排隊等著拍照，我們每個人合照都只有一張，拍完就要趕緊撤，真的沒有不耐煩啊。」此外，她也回應網友對於P圖的批評，表示「我不覺得這是什麼可恥的事情，像很多年輕女孩子一樣，愛美之心人皆有之」。