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閃婚奶爸胡歌一臉幸福 抱女兒像捧豆腐

記者杜沛學／綜合報導
胡歌上直播節目分享當奶爸心情。（直播截圖）
胡歌上直播節目分享當奶爸心情。（直播截圖）

中國演員胡歌1月突然宣布已結婚當爸，震驚大批網友。近來他開始出席公開活動，並接受關愛女性和母嬰健康的公益直播邀請訪談，談到當新手爸，臉上堆滿「有女萬事足」的笑容，並說：「我還會有點害怕，我老怕弄傷她、碰壞她，她太嫩了。」

胡歌透露女兒現在不到兩個月大，被問到第一次抱到女兒的感覺，他分享：「就像抱一塊豆腐，我就不敢動了，就怕一晃就把她晃壞了。」此外，胡歌談到女兒竟然舌頭打結，網友笑說他的反應很真實，並虧他一定是個「女兒奴」。

胡歌也表示，因為工作關係，不一定會每天晚上在家，當看到妻子傳給她女兒的熟睡照片，當下濕了眼眶；他說看到女兒純淨無瑕的樣子，讓他特別感動，認為女兒就像是天使一樣。

網友表示，胡歌當爸後與之前有距離感又不食人間煙火的感覺大不同，紛紛欣慰說「隔著螢幕都感覺到胡歌有多幸福」、「可愛又真實的感受」、「期待小小胡長大」。

胡歌的老婆外傳是小他11歲的助理經紀人黃曦寧，外貌神似楊冪、林依晨綜合體。一路以來從胡歌身邊的造型助理獲得他信任，升任執行經紀人，應該是日久生情，成為女友晉升老婆，被網友稱為「勵志典範」，而不少兩人昔日同框照也一一曝光。

胡歌1月底突然宣布已結婚當爸，震驚大批網友。(取材自微博)
胡歌1月底突然宣布已結婚當爸，震驚大批網友。(取材自微博)

胡歌 天使 楊冪

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