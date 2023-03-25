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甄子丹扮盲眼殺手 對打基努李維誰勝出？

記者陳建嘉╱綜合報導
甄子丹在「捍衛任務4」扮盲眼殺手，打鬥戲有看頭。(圖：車庫提供)
甄子丹在「捍衛任務4」扮盲眼殺手，打鬥戲有看頭。(圖：車庫提供)

香港藝人甄子丹電影「捍衛任務4」中扮演盲眼殺手，和好萊塢影星基努李維有多場對打戲，近來他在美國跑宣傳，並出席主持人吉米金莫的訪談節目，甄子丹與香港另一功夫明星成龍在幕前幕後合作多年，吉米詢問兩人若對打，誰會勝出？甄子丹笑答「他比較老，應該他會贏，他是前輩嘛」。

甄子丹透露早年在香港拍電影時，因為預算不足無法做特效，只能用最精簡的方式拍攝，如果左臉被打到受傷，怕不連戲，就會換右臉角度繼續拍。提到先前拍「葉問3」，找來冠軍拳王泰森助陣，一開始其實有些擔心，「他沒有太多的電影拍攝經驗，我不想他到片場後直接向我揮拳，那我該怎麼辦？」

他心想自己扮演的葉問性格一向比較冷靜，所以不能太過慌亂，事先在武術編排上有更多的溝通，即便最後上場打鬥，泰森正式向他揮出左鉤拳，雖在最後一刻停住，他仍被嚇到，「感覺泰森的拳頭以每小時90英里的速度衝來，我無法移動，真的就像風一樣」，最後呈現的效果讓兩人都很滿意。

拍攝「捍衛任務4」，可說是甄子丹從影以來最艱辛的體驗之一，即便他曾扮演過盲眼刺客，但這次設計更多盲人高難度動作戲，「我必須要使出不同的武打動作，還得戴上一副太陽眼鏡」。

不可以讓觀眾有「看」的感覺，他靠聽力判斷對方動作，「我非常小心不要亂打到其他特技演員，因為我要拿著拐杖四處揮舞，而且速度非常快」。

甄子丹(左)登上美國知名名嘴吉米金莫的訪談節目，暢談武打演員往事。(取材自Ins...
甄子丹(左)登上美國知名名嘴吉米金莫的訪談節目，暢談武打演員往事。(取材自Instagram)
基努李維在「捍衛任務4」使出渾身解數。(圖：車庫提供)
基努李維在「捍衛任務4」使出渾身解數。(圖：車庫提供)

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