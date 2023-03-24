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中國網紅與「戰狼2」女星拍照 下一秒「翻白眼」挨罵

噓！星聞／即時報導
花三三(左)拍完照後便翻白眼離去，引發外界砲轟。(取材自微博)
花三三(左)拍完照後便翻白眼離去，引發外界砲轟。(取材自微博)

電影「戰狼2」女星盧靖姍2019年與男團Super Junior前成員韓庚結婚，作品減少，近來她出席時尚活動，與網紅「花三三」、「可心」合影，卻被現場來賓拍到花三三拍完照時翻了白眼，引發外界譁然。

近日中國網紅花三三、可心現身某時尚活動，當時她們還與盧靖姍、江疏影等名人合照，卻意外引發話題。有網友指稱，這兩位網紅曝光當天照片時，疑似修圖只修自己；甚至還有當時在場的民眾爆料，網紅在與盧靖姍拍完照後就離開，花三三還當場翻了白眼，甚至還有影片錄到疑似表達不屑的「嘖」聲，盧靖姍則繼續保持優雅微笑，引來網友砲轟。

花三三(左)拍完照後便翻白眼離去，引發外界砲轟。(取材自微博)
花三三(左)拍完照後便翻白眼離去，引發外界砲轟。(取材自微博)

對此，花三三則出面解釋，當天現場人潮眾多，為了不影響後面排隊與盧靖姍合照的人，她便在拍完照馬上按照引導離開現場，「現場我沒有做好表情管理，導致了誤會的產生，我接受批評」，最後更強調「嘖」聲不是她的聲音。

而花三三也在下方評論區回應網友說：「現場人擠人，都在排隊等著拍照，我們每個人合照都只有一張，拍完就要趕緊撤，真的沒有不耐煩啊」。

此外，她也回應網友對於P圖的批評，表示「我不覺得這是什麼可恥的事情，像很多年輕女孩子一樣，愛美之心人皆有之，所以我在官方給的照片基礎上按照自己的喜好調整了我自己」。

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