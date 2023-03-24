明星都回飯店睡？陳偉霆露營節目爆造假

陳偉霆(左一)錄製「一起露營吧2」，爆出明星們「假露營」質疑。(取材自微博)

內地實境節目「一起露營吧2」被爆出參加節目的明星們，晚上並沒有睡在營地的帳篷，而是睡飯店，被質疑節目造假，節目組隨後則發聲明否認。

綜合媒體報導，微博 「懂瓜呱」貼出照片及影片爆料，指藝人陳偉霆、魏大勛、尹正、楊迪參加實境節目「一起露營吧2」，表面上讓藝人在營地搭帳篷露營，事實上入夜後，藝人全都回到飯店睡覺，根本沒有人「露營」，影片也拍到了班底魏大勛、陳偉霆返回飯店的畫面，認為節目是在造假。

隨後，「一起露營吧2」製作單位於官方微博發聲明，反控影片是「惡意剪輯」，強調說：「節目錄製期間，參錄嘉賓全員夜宿帳篷內，無一例外。」

節目的總導演 還在微博曬出截圖，稱所有工作人員都是輪流熬夜守著，晚上監看明星們的情況，證明晚上大家都睡在帳篷，甚至到早上還會回報有哪位明星起床了，要拍攝洗漱畫面，澄清節目沒有作假。

不過，「懂瓜呱」對於製作單位的聲明並不買帳，還特別發文表示：「不存在惡剪，PS：那天晚上也不是啥極端惡劣天氣。」雙方各執一詞。

「一起露營吧2」疑似作假消息傳開後，網友稱很多綜藝節目本來就是做效果，並不感到意外；但也有忠實觀眾表示，藝人進飯店應該只是去洗漱。