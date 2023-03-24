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觀影說劇／拜師學做霓虹燈…張艾嘉憑「燈火」3度封后

記者陳建嘉╱綜合報導
張艾嘉(右)、任達華在「燈火闌珊」片中扮演夫婦，緣起緣滅都和霓虹燈息息相關。(圖：甲上提供)
張艾嘉(右)、任達華在「燈火闌珊」片中扮演夫婦，緣起緣滅都和霓虹燈息息相關。(圖：甲上提供)

影后張艾嘉第三度金馬封后之作「燈火闌珊」，是香港新銳導演曾憲寧首部執導作品。張艾嘉表示，因為太喜歡劇本，導演找上門時便不計酬勞地一口答應，更為了演出到位，開拍前要拜師學藝，跟真正的霓虹燈管師傅上課，掌握霓虹燈的製作過程，讓她直呼：「真的不簡單！」

除了想提攜電影圈後輩外，曾在金馬獎上致詞時表示自己非常喜歡「燈火闌珊」劇本的張艾嘉，對這故事相當有感觸：「這部片講的是消失和轉變，從香港消失的霓虹燈特色，去緬懷人事的消逝，其實電影產業就像霓虹燈，曾經在各地發光發亮，讓我想加倍努力地去保存電影。」

而她更是愛劇本愛到不計酬勞參演：「我很幸運，現在還有這麼好的角色可以演。」

電影以張艾嘉飾演的「美香」在丈夫任達華意外過世後，魂不守舍地在遊樂場遊蕩開場，回想和丈夫間的點點滴滴，以及兩人初識時丈夫曾說過的：「聽說霓虹燈裡住著燈神，只要許願時燈牌亮起，願望就會成真。」她意外得知丈夫重建招牌的遺願後，毅然繼承霓虹燈工廠，和飾演學徒的周漢寧展開一段意想不到的人生旅程。

為了演出到位，開拍前張艾嘉和周漢寧都要跟真正的霓虹燈管師傅上課，掌握霓虹燈的製作過程，讓張艾嘉大開眼界，「很難想像以前香港滿街都是五光十色的霓虹招牌，現在香港也僅存幾位師傅了，應該要辦展覽保存這文化。」

導演曾憲寧也認同：「其實霓虹招牌就像電影製作一樣，當中包含設計、書法、建築等，需要很多不同崗位的人才能共同完成一部作品。」

張艾嘉 電影 香港

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