反鎖洗手間3.5小時…中國女星自救後怒揭五星酒店傲慢態度

林琳奇揭露被反鎖在飯店洗手間的恐怖經歷。(取材自微博)

中國藝人林琳奇13日在微博上PO出影片，指控北京 華貿麗思卡爾頓五星級酒店廁所鎖人，她受困在2坪不到的廁所中長達3個半小時，事發後酒店方態度傲慢，且3個月都沒有主動聯繫表示歉意及和解辦法。一周過後，酒店方終於發出聲明，卻稱，經過檢測 後「並未發現導致林女士被困的安全隱患，對林女士被困原因無從判定。」

36歲林琳奇是模特兒出道，姣好身材還有「亞洲第一腿神」封號，曾演出「首爾戀歌」、「我的真朋友」及「將夜2」等影視作品。她於去年12月29日下午3點為談工作到該酒店一間客房，離開前去洗手間，沒想到一關門就再也打不開，而她的手機 放在洗手間外，無法求救，廁所內的電話竟也是壞的，且沒有其他緊急求救方式。

林琳奇大聲呼救沒有得到任何回應，接著她發現洗手間沒有通風裝置，她才剛確診心冠肺炎轉陰，身體虛弱又極度恐懼，開始感到呼吸困難。她形容自己發瘋似的在洗手間內尋找可撬開門鎖的工具，花費極大力氣才終於把鎖破壞，一出去才知道自己被關了3個半小時。

最讓林琳奇感到不滿的，是酒店事後態度，對方當時稱可以免費提供她住宿一晚，以及讓她在總統套房進行拍攝工作，林琳奇傻眼表示，根本不想再入住該酒店，且認為這樣的賠償非常沒有誠意，才PO影片揭露此事。引起討論後，酒店才在輿論壓力下發出聲明，但是內容卻是不承認自家酒店有任何問題，更讓網友怒轟：「垃圾酒店！」