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楊冪提玩具現身香港探望女兒 網揭沒留在身邊原因

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪日前現身香港，還提了樂高玩具的袋子，應該是特別去見女兒。(取材自微博)
楊冪日前現身香港，還提了樂高玩具的袋子，應該是特別去見女兒。(取材自微博)

流量女王楊冪5年前和港星劉愷威離婚，結束5年婚姻，女兒「小糯米」則由兩人共同撫養。不過楊冪大部分時間在中國工作，女兒多待在香港交由爺爺劉丹照顧，母女倆只靠視訊見面。近日楊冪分別在深圳、香港被拍到，還發現她手提玩具購物袋，推測是去探望女兒。

據狗仔「推理君江小宴」爆料，近日直擊楊冪結束工作後和父母一起赴香港探望女兒。根據拍到的照片只見，楊冪一身黑衣打扮，手上提著樂高袋子，和父母出現在深圳某飯店的地下室，看似都是給女兒的禮物，並推了好幾個行李箱放進車內，一家三人被推測是專程到香港探望女兒。此外，也有網友看到楊冪在香港某酒店辦理入住，手上也提著玩具袋子。

有網友在香港酒店偶遇楊冪及其父母，攜帶大盒玩具。（取材自微博）
有網友在香港酒店偶遇楊冪及其父母，攜帶大盒玩具。（取材自微博）

中國先前由於疫情封關，因此楊冪已許久沒被拍到赴香港探望孩子。狗仔在爆料文章中反問：「她很多年沒去見孩子了吧。」沒想到引來粉絲回嗆：「去看還要向你報備嗎」、「這幾年肯定是沒見過女兒的，香港最近才通關好嗎」、「不是什麼事都要和網友報備。」

另外也有網友不解楊冪為什麼不把孩子留在身邊，「她的經濟條件也養得起啊」。有其他網友推測：「孩子是在香港出生的，帶不回來的。」

此襪，有港媒指出，最近楊冪到深圳出席活動，在深圳的歡樂港灣拍照打卡，有網友推測她應該是刻意安排留在深圳，以方便見女兒，打臉網友的酸言酸語。

楊冪 香港 疫情

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