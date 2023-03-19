劉愷威幾十年白幹？御用配音被捕 作品恐下架

劉愷威恐因配音員涉事，作品被下架。（取材自微博）

中國配音演員姜廣濤去年被爆因商業經濟糾紛，遭警察 帶走接受調查，近日他所屬的工作室與他切割，曝光他涉嫌刑事犯罪被調查。而姜廣濤堪稱配音界「頂流」，為不少知名戲劇、遊戲配過音，更有網友發現他為港星劉愷威配過20多個角色，擔心若姜廣濤被定罪後作品遭下架，「劉愷威是最大受害人」。

香港 01報導，很多網友未必認識姜廣濤，但多少聽過、看過他所配音的400套影視、遊戲作品，包括「水月洞天」、「小魚兒與花無缺」、「陸貞傳奇」、「竊聽風雲」、「香港仔」以及近年的大熱動畫「天官賜福」等。

網友發現，從2007年至2016年，姜廣濤為港星劉愷威配音達20多個角色，包括知名戲劇「歡喜婆婆俏媳婦」、「千山暮雪」，以及和前妻楊冪的定情之作「如意」等。

姜廣濤堪稱配音界「頂流」，為不少知名戲劇、遊戲配過音。（取材自微博）

由於中國慣例會將「劣跡藝人」的作品下架，因此如果姜廣濤最終被判有罪，他配音的幾百部作品就不能再使用他的聲音發行流通。不少網友擔憂：「寶木和姜廣濤要是作品下架的話，那基本上內娛可能也不剩什麼東西了」、「劉愷威這幾十年不會都白幹了吧」、「最大的受害人原來是劉愷威，他幾乎所有劇都是姜配音。」

北京 人民檢察院於今年1月證實已在2022年8月批准逮捕姜廣濤，「吼浪工作室」日前發布聲明，稱外部人員姜廣濤聯合本司人員實施重大侵犯，溝通未果選擇報警。目前，姜廣濤涉嫌刑事犯罪被調查。