56歲波神葉子楣性感依舊 緊身衣擋不住上圍

葉子楣昔日以性感形象走紅。（取材自微博）

香港 一代豔星葉子楣當年曾被封為「香港波神始祖」，以36F渾圓傲人上圍被封為性感女神，更曾為美胸投保200萬港幣（約25.4萬美元），不過現年已經56歲的她，早在1992年和醫師男友呂錫照交往後就淡出演藝圈。

港媒近期報導，有網友在朋友圈分享了和葉子楣的合影，只見她穿細肩帶低胸裝，身材依舊維持得宜，雖然優雅老去，仍然不減當年風采。

香港01報導，葉子楣當年因拍攝性感封面照為星探所發掘，更接拍首部三級片「聊齋艷譚」，她之後憑電影「玉蒲團之偷情寶鑑」、「夜生活女王霞姐傅奇」一炮而紅，成當年紅極一時的三級片女星，紅遍台灣及東南亞。

葉子楣拍完「地下裁決」決定息影，雖然淡出娛樂圈多年，卻常常出席社交派對，或與朋友相聚。最近有人在微信 朋友圈上傳合照，意外出現葉子楣的身影，只見葉子楣穿上白色露肩吊帶上衣，超級緊身剪裁盡現傲人美胸、細腰，年過半百依然無比性感，

葉子楣拍戲多年堅持三點不露，有傳片商出價800萬港幣，力邀她裸露上身，但葉子楣緊守防線拒絕。