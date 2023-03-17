李心潔6歲雙胞胎兒子首曝光 自招被繼女「一棒清醒」

李心潔全新紀錄片「我的名字叫李心潔」秀出2個帥兒子。(圖:甲上提供)

女星李心潔主導「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片，是由金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝，李心潔不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演 ，全程親力親為，就為了獻給全天下父母四篇章「愛.學會」分享書！全系列紀錄片以「愛」的視角為出發點，紀錄探討家庭關係和親子教育 模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流，並難得曝光6歲雙胞胎兒子的模樣。

李心潔更在「我的名字叫李心潔」成被拍攝主角，分享她的生命故事，包含演藝事業的開展，年紀輕輕就成繼母被當「媽媽」，忙演藝事業還盡心盡力照顧繼女，而後走入婚姻辛苦懷胎產下雙胞胎兒子，成為李心潔人生中「最特別的一段旅程」，進產房生產過程，以及可愛的雙胞胎兒子也入鏡，親子間日常互動全收錄。

李心潔全新紀錄片「我的名字叫李心潔」秀出2個帥兒子。(圖:甲上提供)

李心潔在「我的名字叫李心潔」成為系列紀錄片作品的傳主，由曾以電影 「分貝人生」獲金馬獎最佳新導演提名的陳勝吉導演執導，李心潔分享教育理念及家庭生活，讓外界更加了解女神退下明星光環後最真實的樣貌。李心潔帶著大家回到她成長的家鄉-馬來西亞吉打州，追憶她兒時那段擁抱大自然和快樂嬉戲的童年，回憶起人生第一個舞台是籃球場上的乒乓桌，她踩上去開始對老師同學們說故事，也同時開啟了她的演藝事業起點，她笑稱：「是這個乒乓桌，成就現在的我。」那也是促成她一生得以無所畏懼、忠於自己生活態度的地方。回到母校，進到教室裡與年輕的學弟妹互動，讓她回想起離開離鄉打拼事業的自己，忍不住流淚，直呼：「天啊好像看到當年的自己，太感動了！」重新回到學校，遇見過去，以為已經模糊的成長記憶還在心裡，仍然很清晰，也深刻影響著她的人生。

李心潔在片中也回顧她從20多歲把繼女帶在身邊照顧，結婚後年屆40歲懷孕生下兩個雙胞胎兒子的心路歷程，孕期過程相當艱辛，後期她連走路都有點困難，幾乎躺床待產，紀錄片中還有老公彭順陪產，紀錄下李心潔進產房直至生產過程，以及初次見到雙胞胎兒子流下感動眼淚的過程，最真實的一面全收錄在紀錄片中。她也分享了生命中的苦與樂，還有生活裡值得去學習、成長和啟發的人事物。

李心潔推出全新紀錄片「我的名字叫李心潔」。(圖:甲上提供)

李心潔表示年輕時的她很早當起媽媽，當時個性容易急，希望女兒什麼事情都做的好，但她發現「身教」也很重要，而且她認為「把自己做好是很重要的」，接著出現了轉捩點：「我女兒8歲的時候跟我說『媽媽你是不是不快樂？如果你不快樂，那我也會不快樂。』當時就像是一棒讓我清醒了，於是我就重新思考什麼是真正的教育？也決定尋找方法，尋找內心的平靜和真正的快樂，和小孩的相處用多一些自在的心。」她坦言是孩子們讓她變得更完整，給自已很大的勇氣跟動力，成為更完整的人。老公彭順也表示李心潔「犧牲」了好多，當年女朋友身份只有短短幾個月，很快就成為了「媽媽」角色，開始照顧年幼的繼女，對一個女性很不容易，彭順感謝地說：「她很早就認知到媽媽和家庭的角色，比任何一個電影劇本上的角色都還重要，是她非常偉大和付出很多的一件事。」