謝霆鋒將導「警察故事」 沒打算找王菲演

謝霆鋒和王菲日前才被拍到一同搭機。(取材自微博)

港星謝霆鋒 也要當導演 了！他的導演處女作將會是他24歲時主演電影 「新警察故事」的重拍，當年男主角成龍則擔任監製；被問到女友王菲會否陪他飛來飛去？他笑說：「講電影啦。」再問執導的電影中會不會有王菲？他斷然回應：「一定不會。」

綜合媒體報導，歌手、演員跨行當導演始終沒斷過，最新加入此行列的是謝霆鋒。謝霆鋒表示今年會拍三部電影，包括自導自演的「新警察故事2」、「怒火蔓延」和「無限任務」，因此他會香港與北京兩邊跑。

關於導演處女作「新警察故事2」，謝霆鋒說將會2004年版的重拍，除了成龍與擔任監製外，昔日原班人馬也會回鍋演出。

報導指出，當年該片網羅婚後復出的楊采妮、女子組合Twins成員蔡卓妍，飾演反派的吳彥祖更憑本片獲頒金馬男配角獎，連陳奕迅、搖滾天王伍佰都跑來客串，演員陣容十分強大。明年恰逢原版上映20周年，不僅電影本身有著情懷，謝霆鋒也希望可以把故事延續下去。

謝霆鋒表示，當導演原本並不在他的生涯規畫：「這次是成龍大哥安排，因為劇本是我寫的，他叫我也當導演，而陳木勝導演不在了，我們都很希望可以延續這個IP，這是20年前情懷，希望延續這個故事。」