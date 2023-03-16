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疑吳秀波兒毆女友影片曝光 尖叫聲不斷…

娛樂新聞組╱綜合報導
吳秀波之子吳瀚(右)爆出對前女友動粗事件，出現施暴新影片。(取材自微博)
吳秀波之子吳瀚(右)爆出對前女友動粗事件，出現施暴新影片。(取材自微博)

男星吳秀波之前曾誇長子吳瀚「和我一模一樣」，結果父子一個外遇後始亂終棄，一個現遭前女友指是個家暴、劈腿、言語羞辱、擅長欺騙的瘋子。吳翰近期被前女友控訴家暴，交往五個月的時間內，男方頻頻辱罵及毆打她，更公開自己滿嘴是血的瘀青照；如今事隔半個月遲遲沒等到男方道歉，決定加碼公開吳瀚在車內施暴的影片，互罵與尖叫聲不絕於耳。

綜合媒體報導，一名自稱是吳翰前女友的網友日前控訴男方家暴，近日她再度發文透露，這段時間以來，自己收到了很多不同的聲音，有安慰鼓勵，也有批評和質疑，「我都接受」，並表示自己從中反省了這段感情中的不成熟與心軟所導致的「戀愛腦」行為，希望透過自己的經驗讓更多女生也能避免錯誤。

該女網友說，因為吳瀚一直都沒有道歉，加上有網友揣測她爆料的動機，因此她決定公開吳瀚的施暴影片。

在上傳的影片中，吳瀚爆粗口辱罵：「我愛跟誰交跟誰交，妳個傻XX子。」前女友回嘴說：「吳秀波教你的啊？」不料一句話點燃男方怒火，吳瀚怒吼：「你他X再說一遍！妳再說我家人一句！」還有女方尖叫「你別打我」的聲音。

吳瀚的前女友表示，因為爭吵中對方用言語辱罵自己，忍無可忍才開口提到吳秀波，「希望吳瀚不要躲避，給他人所造成的傷害，認真地道歉。」不過該影片及貼文目前已經消失。

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