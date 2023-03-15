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解鎖港片半壁江山 阿Sa「最強合照」同框這些男神

娛樂新聞組／綜合報導
香港女星蔡卓妍（右三）曬出與天王們的合照。（取材自Instagram）
香港女星蔡卓妍（右三）曬出與天王們的合照。（取材自Instagram）

香港女星蔡卓妍（阿Sa）去年參加綜藝節目「乘風破浪」後，再創人氣，近期更推出與梁朝偉、劉德華合作的電影「金手指」。日前阿Sa出席電影公司活動，化身「最強男神收割機」，曬出與各男神的合照，羨煞網友。

蔡卓妍日前參加「2023英皇電影巡禮」，除了合演新片的梁朝偉跟劉德華，其他劇組演員紛紛現身，陣容十分華麗。她也曬出曬出與天王們的合照，只見她一身粉色套裝占C位，身旁是張學友「嬌羞」半蹲，右邊是梁朝偉、劉德華，左邊是成龍、張家輝，幾乎集齊香港一半的天王人物。蔡卓妍寫下「史上最強合照」，更透露自己表面很淡定，其實心中很激動。

貼文目前已超過5.4萬人按讚，網友羨慕留言：「香港最TOP的男人們」、「成就解鎖了」、「華人票房擔當組合」、「坐了香港電影的半壁江山」、「再來個郭富城和黎明就好了。」

此外，日前梁朝偉以電影「風再起時」拿下第16屆亞洲電影大獎影帝獎座，頒獎人正是他的老婆劉嘉玲，當時劉嘉玲在台上說：「喔我的天哈哈哈，這個名字好難念，Tony梁朝偉。」夫妻同框意義重大，成為活動的經典畫面。

電影 梁朝偉 香港

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