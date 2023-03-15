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昔傳戀范冰冰 李治廷突官宣「數月前已婚」

娛樂新聞組／綜合報導
香港男星李治廷曾與范冰冰傳緋聞，日前突然公開承認已婚。（取材自微博）
香港男星李治廷曾與范冰冰傳緋聞，日前突然公開承認已婚。（取材自微博）

演過「武媚娘傳奇」劇、更曾與范冰冰傳緋聞的男星李治廷久未現身，日前在香港出席活動時突然公開承認已婚，妻子是圈外人，大批網友震驚之餘，紛紛送上祝福。

李治廷日前出席發布會宣傳戲劇「守誠者」，突然向媒體透露已婚；他透露太太是圈外人，比自己小5歲，因為對方會不習慣所以不打算公開照片。被問到可有打算生小孩的計畫，李治廷：「會有這計畫，但目前先享受兩人世界，如果將來做爸爸，小朋友頭三至五年的成長比較重要。」

李治廷表示幾個月前結婚，「本來想低調，但被人拍說是新女友，其實那位只是朋友，如果不出來回應似乎講不通。從沒有打算公開，到結婚都是在外地低調舉行」。他表示目前還沒時間度蜜月，老婆明白他工作至上，不會投訴，因為老婆也是到處飛，如有時間就會出去玩。

李治廷是馬來族、阿拉伯裔、華裔混血，在香港出生，畢業於倫敦帝國學院物理系，是圈內...
李治廷是馬來族、阿拉伯裔、華裔混血，在香港出生，畢業於倫敦帝國學院物理系，是圈內有名的高材生。（圖：華映提供）

李治廷是馬來族、阿拉伯裔、華裔混血，在香港出生，畢業於倫敦帝國學院物理系，是圈內有名的高材生；此外他因長相與男星王力宏相似，有「小王力宏」的稱號。李治廷曾與范冰冰合作「武媚娘傳奇」和「一夜驚喜」，一度爆出兩人祕密交往，不過後來范冰冰高調認愛李晨，讓這段緋聞畫下休止符。

范冰冰 王力宏 香港

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