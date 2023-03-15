史上最狂合照 阿Sa收割「香港TOP 5天王」含金量超高
香港女星蔡卓妍（阿Sa）去年參加綜藝節目「乘風破浪」後，再創人氣，近期更推出與梁朝偉、劉德華合作的電影「金手指」。日前阿Sa出席電影公司活動，化身「最強男神收割機」，曬出與各男神的合照，這張照片含金量爆表，連她自己都不禁感嘆：「史上最強合照」。
蔡卓妍日前參加「2023英皇電影巡禮」，除了合演新片的梁朝偉跟劉德華，其他劇組演員紛紛現身，陣容十分華麗。她也曬出曬出與天王們的合照，只見她一身粉色套裝占C位，身旁是張學友「嬌羞」半蹲，右邊是梁朝偉、劉德華，左邊是成龍、張家輝，幾乎集齊香港一半的天王人物。蔡卓妍寫下「史上最強合照」，更透露自己表面很淡定，其實心中很激動。
貼文目前已超過5.4萬人按讚，網友羨慕留言：「香港最TOP的男人們」、「成就解鎖了」、「華人票房擔當組合」、「坐了香港電影的半壁江山」、「再來個郭富城和黎明就好了。」
另外，2位影帝梁朝偉跟劉德華繼「無間道III」後，睽違18年再度攜手合作「金手指」，這部懸疑劇情犯罪電影自2021年開始拍攝，故事聚焦在1980年代的佳寧集團案，一間香港上市公司在短短幾年內從崛起到崩盤，最後甚至驚動廉政公署跨八國查案。
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