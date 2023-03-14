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楊紫瓊沸騰圈內好友 李連杰後台暖抱

記者陳建嘉／綜合報導
李連杰開心擁抱楊紫瓊。（取材自微博）
李連杰開心擁抱楊紫瓊。（取材自微博）

華人影星楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）橫掃多項國際大獎，更成為首位華裔奧斯卡影后，「向太」陳嵐不僅在社群上發文道賀，更表示與好友李連杰、李連杰的愛女Jane Li，一起到後台與楊紫瓊合照，更在微博寫下「我真心誠意的祝賀好友楊紫瓊是第一位華人女孩在奧斯卡金像獎拿到最佳女主角獎『媽的多重宇宙』的表演讓楊紫瓊真的大紅大紫了。這些照片是弟弟李連杰和乾女兒（李連杰女兒Jane）代表我現場祝賀及擁抱著影后」。

李連杰曾與楊紫瓊多次合作，包括「太極張三豐」、「神鬼傳奇3」（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor），楊紫瓊曾在「霍元甲」導演剪輯版簡短客串，兩人培養出深厚情誼，這次獲獎，也第一時間祝賀，李連杰的女兒Jane Li也秀出與本屆影帝后楊紫瓊、布蘭登費雪（Brendan Fraser）合影，還貼出小時候參加「神鬼傳奇3」首映會照片，只見小女孩雖然長大，不過幾位資深明星依舊保持得宜，當時李連杰還在「神鬼傳奇3」飾演大反派，多年後相當開心能見證兩位好友在本屆奧斯卡獲得殊榮。

向太秀出楊紫瓊(右二)與男友尚陶德(右)，與李連杰、愛女Jane Li開心合影的...
向太秀出楊紫瓊(右二)與男友尚陶德(右)，與李連杰、愛女Jane Li開心合影的照片。（取材自微博）

此外，大陸女星李冰冰也曾與楊紫瓊合作，她在微博曝光楊紫瓊私下一面，「恭喜楊紫瓊姐姐，華人之光！ What a wonderful life！So proud of you！」她回憶兩人合作期間點滴「有幸曾經一起合作並得到妳的指點和提攜！還記得妳帶著嚴重的腰傷，一邊治療一邊拍攝，我忍不住問妳幹嘛這麼辛苦還要工作，妳說『因為喜歡拍電影！』」一段勵志言論更讓網友讚賞楊紫瓊的敬業。

另外，甄子丹及其妻子汪詩詩、周星馳、陳法蓉等明星也開心地發文恭喜楊紫瓊。吳彥祖更是曬出女兒吳斐然在家蹦蹦跳跳，開心慶賀的畫面。只見九歲的吳斐然手舞足蹈興奮得一刻也沒有停下。

李冰冰也在微博恭喜楊紫瓊獲獎。（取材自微博）
李冰冰也在微博恭喜楊紫瓊獲獎。（取材自微博）

楊紫瓊 李連杰 奧斯卡

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