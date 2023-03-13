迪麗熱巴秀曼妙身材 打臉懷孕傳聞：不想被關注

迪麗熱巴擁有零死角精緻美顏。(取材自微博)

中國女星迪麗熱巴 擁有零死角精緻美顏和凹凸有致火辣的身材，走到哪都是令人驚豔的焦點，但她最近陷入密婚、懷孕疑雲，雖多次透過經紀公司否認並揚言提告，謠言仍未止，近日她接受雜誌訪問，決定一次回應傳聞，並表示：「不希望生活被過度關注」。

日前迪麗熱巴被狗仔爆料與男星黃景瑜陷入熱戀，甚至還有了「愛的結晶」，對此，工作室在微博 釋出一組海邊寫真圖，只見她身材依然曼妙窈窕、小腹平坦，間接打臉懷孕傳聞，日前她也接受雜誌訪問，對於被指「懷孕」，她表示：「一開始會生氣，但漸漸的會覺得好笑，哪怕我每天開直播澄清，不信者還是會有不信的藉口。」表明無論如何澄清，只會回到「信者恆信，不信者恆不信」。

迪麗熱巴秀海邊寫真，窈窕身材、平坦小腹打破懷孕傳聞。(取材自微博)

身為萬眾矚目的女神，迪麗熱巴將工作與生活分得很清楚，希望工作之餘仍保有私領域，指出「演員」身分對自己而言，只是一個職業，下班後與一般人並無不同，「如果我今天來麵館，那我就是一個普通來吃麵的顧客，在工作時就好好工作，我不希望生活中被過度關注」。

而訪問一出，粉絲們喊話，希望網友多放在藝人的作品，關於傳聞，網友認為「時間會證明一切」，但對於她希望保有隱私 的論調，卻也有網友不以為然，「不想被關注就不要當明星」，認為：「欲戴王冠、必承其重，一年幾千萬不是那麼好賺的」、「同樣是職業沒錯，但收入超高，就別想和朝九晚五的的打工人一樣講什麼上班下班了」。