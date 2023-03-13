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梁朝偉奪亞洲電影大獎影帝 台上同框劉嘉玲

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉（左）與劉嘉玲開心合照。 （中新社）
梁朝偉（左）與劉嘉玲開心合照。 （中新社）

第16屆亞洲電影大獎12日舉行頒獎禮，港星梁朝偉與老婆劉嘉玲罕見同場，壓軸現身。晚上揭曉得獎者時，梁朝偉就從她手上以「風再起時」拿到「最佳男主角」獎，也讓兩人在舞台上同框、相擁。

綜合媒體報導，劉嘉玲也擔任「最佳男主角」頒獎人，紅毯受訪時她表示，頒獎前自己也沒想到，又希望是他拿，又覺得應該給別人機會：「他是一直很好，（問大家）你們不覺得他很好嗎？真的是很好，或者在我心目中是最好的，但其他演員也好，所以心情很複雜。」結果她晚間便把獎頒給梁朝偉。

最佳男主角獎由劉嘉玲頒獎給梁朝偉。（取材自YouTube）
最佳男主角獎由劉嘉玲頒獎給梁朝偉。（取材自YouTube）

梁朝偉一舉打敗「在車上」西島秀俊和「分手的決心」朴海日兩大日韓影帝，當他在台下聽到自己的名字時，露出不敢相信的神情，口中還喊道：「不是吧！」

梁朝偉上台領獎時說，他從劉嘉玲手中拿到這個獎，頭腦空白了很久，很激動，他謙虛表示，因為優秀的演員太多，完全沒預料到自己會得獎，「我連得獎感言都沒準備，只能說謝謝，謝謝大家。」

而獲得影后的湯唯則並未到現場領獎。

香港「功夫巨星」洪金寶則獲得終身成就獎。71歲的他精神奕奕地現身紅毯，雖然頭髮幾乎全白，但他面色紅潤，聲音中氣十足，狀態看上去相當不錯。

其混血妻子高麗虹也難得露面，化著精緻妝容的她身材苗條，依舊美麗動人。她看著丈夫發言時，面露微笑，眼神中滿滿都是愛意。

獲獎時，洪金寶還激動得有些哽咽，坦言這一刻他突然想哭，高麗虹則眼眶紅潤，當場落淚。

香港藝人洪金寶奪得終身成就獎。（取材自微博）
香港藝人洪金寶奪得終身成就獎。（取材自微博）

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